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15 Січень 2018, Київ 03:22
Фотогалереї

«Неаполь Скіфський»: на руїнах головної скіфської фортеці Криму (фотогалерея)

Історико-археологічний музей-заповідник «Неаполь Скіфський» головна історична пам'ятка Сімферополя. Заповідник відкрили в 2011 році. У пізньоскіфський період – III-II століття до н. е. – тут височіла царська фортеця, від неї залишилися тільки руїни. Під час археологічних розкопок в середині минулого століття на території фортеці-городища виявили саркофаг царя Великої Скіфії Скілура. На цьому місці в 1987 році звели охоронну вежу – сьогодні це єдина капітальна будова «Неаполя Скіфського».
На місці царського саркофага &ndash; залишки Південного палацу царя Скілура із стилізованою західною вежею
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На місці царського саркофага – залишки Південного палацу царя Скілура із стилізованою західною вежею

Центральні ворота скіфської фортеці. Зліва &ndash; руїни східної вежі
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Центральні ворота скіфської фортеці. Зліва – руїни східної вежі

Діюча модель печі для випалювання кераміки на території &laquo;Неаполя Скіфського&raquo;
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Діюча модель печі для випалювання кераміки на території «Неаполя Скіфського»

Реставровані стіни мегарона &ndash; грецького будинку прямокутної форми з вогнищем посередині
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Реставровані стіни мегарона – грецького будинку прямокутної форми з вогнищем посередині

Одна з розкопаних зернових ям фортеці
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Одна з розкопаних зернових ям фортеці

У зернову яму туристи кидають монети. Серед них чимало українських п&#39;ятикопійчаних монет
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У зернову яму туристи кидають монети. Серед них чимало українських п'ятикопійчаних монет

Антична винокурня
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Антична винокурня

Ритуальний басейн під сучасним дерев&#39;яним дахом
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Ритуальний басейн під сучасним дерев'яним дахом

Коров&#39;ячі черепи на паркані біля входу повісили для антуражу
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Коров'ячі черепи на паркані біля входу повісили для антуражу

Робітники розвантажують дошки для облаштування галереї в башті фортеці
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Робітники розвантажують дошки для облаштування галереї в башті фортеці

Галерея буде над цокольним поверхом вежі &ndash; тут археологи колись виявили саркофаг царя Скілура
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Галерея буде над цокольним поверхом вежі – тут археологи колись виявили саркофаг царя Скілура

Вид на залишки внутрішніх будівель фортеці з даху вежі
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Вид на залишки внутрішніх будівель фортеці з даху вежі

Дах вежі реставратори накрили сучасним рубероїдом
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Дах вежі реставратори накрили сучасним рубероїдом

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