Історико-археологічний музей-заповідник «Неаполь Скіфський» – головна історична пам'ятка Сімферополя. Заповідник відкрили в 2011 році. У пізньоскіфський період – III-II століття до н. е. – тут височіла царська фортеця, від неї залишилися тільки руїни. Під час археологічних розкопок в середині минулого століття на території фортеці-городища виявили саркофаг царя Великої Скіфії Скілура. На цьому місці в 1987 році звели охоронну вежу – сьогодні це єдина капітальна будова «Неаполя Скіфського».