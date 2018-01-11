Крим за кораблі не продаємо – Геращенко

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко різко розкритикувала висловлену президентом Росії Володимиром Путіним ідею про можливість повернення Україні військової техніки, захопленої російськими військами під час анексії Криму.

«Крим за кораблі не продаємо, не здаємо й не міняємо. Так, це наші кораблі, вкрадені Путіним. Доведені до жахливого стану, як і сам Крим, окупантами. Все, до чого доторкається «русский мир», приходить у непридатність. Ми повернемо Крим і всю українську власність там, у тому числі й кораблі. Як і Донбас», – наголосила Ірина Геращенко, яка також є представником України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі.

Президент Росії Володимир Путін заявив 11 січня, що Росія готова повернути Україні її військову техніку з анексованого Криму. За словами російського президента, ця «техніка перебуває в жалюгідному стані». Йдеться про десятки кораблів і бойових літаків, стверджує Путін.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.