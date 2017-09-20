«Нафтогаз» подав у Гаагу позов до Росії через свої активи в Криму

Українська компанія «Нафтогаз» подала до Росії позов у трибунал, сформований при Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі, вимагаючи п’ять мільярдів доларів відшкодування за активи, втрачені внаслідок анексії Криму. У повідомленні, опублікованому на сайті компанії 20 вересня, йдеться про те, що позов поданий від «Нафтогазу» і шістьох компаній, що входять у нього.

Представляти інтереси української корпорації буде компанія Covington & Burling LLP, яка раніше займалася захистом інтересів акціонерів й інвесторів ЮКОСа у спорі проти Росії і домоглася рішення суду про відшкодування 60 мільярдів доларів.

Рішення за позовом «Нафтогаз» очікує до кінця 2018 року. Про намір домагатися компенсації від Москви в українській компанії заявили восени 2016 року.

У «Нафтогазі» нагадали, що у зв’язку з окупацією Криму Росією українські компанії вже подали сім позовів з питань захисту інвестицій проти Росії.