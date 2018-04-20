«Нафтогаз»: чекаємо на нові зустрічі з «Газпромом» у Стокгольмі

«Нафтогаз України» заявляє, що готовий до нових зустрічей у Стокгольмському арбітражі з російським «Газпромом».

Так в українській компанії 20 квітня прокоментували заяву російського газового монополіста, який повідомив про направлення до Стокгольмського арбітражу документів для розірвання контрактів із «Нафтогазом» на постачання газу і його транзит через територію України.

«Наш найбільший боржник знову грає в гру «poker face». Надіслати документи – недостатньо «для розірвання». Чекаємо на нові зустрічі у Стокгольмі). Уточнимо термінологію: «Газпром» ініціював арбітражне провадження щодо зміни або відміни контрактів з нами. Контракти не передбачають можливості припинити їхню дію в односторонньому порядку. Вони чинні і закінчуються разом з 2019 роком. Достроково їхня дія може бути припинена лише за згодою обох сторін або за рішенням арбітражу», – йдеться в заяві «Нафтогазу».

У компанії додали, що минулого разу арбітражні провадження за цими контрактами були ініційовані у 2014 році, а рішення за ними арбітраж виніс у 2017 та 2018 роках.

«До речі, оскарження арбітражних рішень не зупиняє їх дію. «Газпром» так само винний нам 2,56 мільярда доларів плюс відсотки», – заявили в «Натофгазі».

20 квітня російський «Газпром» заявив, що переговори з «Нафтогазом України» до результату не привели, і він направив до Стокгольмського арбітражу документи для розірвання контрактів з українською стороною.

У компанії також цитують голову «Газпрому» Олексія Міллера, який заявив, що російський газовий монополіст готовий вести переговори з «Нафтогазом» про транзит газу після 2019 року. «Однак Україна повинна обґрунтувати економічну доцільність транзиту через свою територію», – сказав Міллер.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту: за рішенням арбітражу, «Нафтогаз» домігся компенсації у сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку «Газпромом» погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами попереднього арбітражного провадження у Стокгольмі, щодо поставок газу, яке визнало 22 грудня 2017 року борг української сторони перед російською на суму 2,018 мільярда доларів, «Газпром» має сплатити 2,56 мільярда доларів США на користь «Нафтогазу».

У «Газпромі» заявили, що не згодні з рішенням Стокгольмського арбітражу в суперечці з компанією «Нафтогаз України» і вказали, що «за підсумками такого вердикту виник дисбаланс у відносинах з «Нафтогазом» щодо постачання і транзиту газу.

5 березня «Газпром» повідомив, що направив компанії «Нафтогаз України» повідомлення про початок процедури розірвання контрактів на постачання й транзит газу.