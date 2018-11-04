Міністр енергетики США їде до України для зміцнення енергетичного партнерства

Зміцнення партнерства з Америкою в сфері енергетики стане основним питанням на порядку денному візиту міністра енергетики США Ріка Перрі до України, Польщі, Угорщини та Чехії.

Візит міністра Ріка Перрі відбудеться наступного тижня, повідомляє Посольство США в Польщі.

Під час Саміту ініціативи «Трьох морів», який відбувся раніше цього року в Румунії, Рік Перрі дав старт новому Партнерству з трансатлантичої співпраці (Р-ТЕС) з метою розширити співпрацю США з союзниками в Європі.

Під час візиту, обговорення торкнуться також таких питань, як ядерна енергетика, кібербезпека, постачання вугілля та експорт зрідженого газу зі США.

Перебуваючи в Україні, Рік Перрі планує відвідати Трипільську теплову електростанцію, яка отримала перші поставки вугілля зі Сполучених Штатів цього літа – результат зусиль президента Дональда Трампа з розширення експорту США в сфері енергетики, йдеться в повідомленні Посольства.

Візит Перрі також стане виявом підтримки зусиль України та Польщі у пошуку альтернатив купівлі вугілля та газу з Росії.

Зокрема, адміністрація Трампа прагне наростити експорт вугілля після падіння внутрішнього споживання вугілля, а також допомоги цій галузі у США, пише видання The Hill про візит високопосадовця.