Найкращий спосіб для США кинути виклик Росії – конкуренція в енергетиці – радник Трампа

Головний економічний радник президента США Дональда Трампа Леррі Кудлоу заявив в інтерв’ю, що вийшло в ефір у понеділок, що Сполученим Штатам треба більше зосереджувати увагу на енергетичному секторі, щоб конкурувати з Росією, повідомляє видання The Hill.

«Ми є домінуючою енергетичною силою. Ми видобуватимемо 15 мільйонів барелів нафти на день через кілька років. Ми переганяємо Саудівську Аравію. Ми обходимо Росію», – заявив Кудлоу у п’ятницю телеканалові Hill.TV.

Доправити ці ресурси на північний схід, доправити ці ресурси в Європу і кинути виклик гегемонії Росії на природний газ та зріджений природний газ

«Ми маємо так багато природного газу з родовищ Пермського басейну, що не відомо, що з ним робити. Його спалюють, бо його не можуть використати», – продовжив він, говорячи про нафтогазове родовище на півдні США, на заході штату Техас і південному сході штату Нью-Мексико.

«Отже, що це означає? Значить, ми мусимо мати інфраструктуру для трубопроводів, на схід, на захід. Доправити ці природні ресурси на північний схід, доправити ці ресурси в Європу і кинути виклик гегемонії Росії на природний газ та зріджений природний газ, – сказав він. – Це можливо зробити. Ми маємо справді зосередитись на енергетичному секторі. Більшість цих речей можна зробити силами приватному сектору».

Зауваження Кудлоу з’явилися після повідомлення агентства Reuters минулого тижня про те, що Росія та Саудівська Аравія у вересні домовилися про збільшення обсягів видобутку нафти.

Інформагентство повідомило, що ці країни не хотіли, щоб їхній крок видавався результатом заклику Трампа до Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та Росії видобувати більше нафти.

Ця ініціатива свідчить про те, що Ер-Ріяд та Москва все більше прагнуть співпрацювати без решти ОПЕК.