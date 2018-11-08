МінТОТ: у жовтні до портів окупованого Криму зайшли 20 суден-порушників

З 01 по 31 жовтня до портів тимчасово окупованого Криму зайшли 20 танкерів та вантажних суден-порушників. Про це повідомили у міністерстві з питань тимчасово окупованих територій.

«19 суден були під прапором Російської Федерації та одне – під прапором Сирійської Арабської Республіки. Загалом цими суднами здійснено 45 заходів до портів Севастополя та Керчі», – ідеться у повідомленні.

На рейдах у акваторіях портів Севастополя, Феодосії та Керчі зафіксовано п’ять суден: чотири під російським прапором та один під прапором Республіки Коморських Островів.

22 жовтня у міністерстві зазначили, що від початку поточного року кількість заходів суден іноземних держав до портів окупованого Росією Криму зменшилась

За законодавством України, морські порти, розташовані в окупованому Росією Криму (Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта) є закритими для судноплавства.

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