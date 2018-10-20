З початку року іноземні кораблі почали менше заходити у порти окупованого Криму – МінТОТ

Від початку поточного року кількість заходів суден іноземних держав до портів окупованого Росією Криму зменшилась, повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

«За період з 1 серпня 2017 року до 30 вересня 2018 року у портах та портових акваторіях окупованого Криму зафіксовано 1207 заходів вантажних суден та танкерів», – повідомили у міністерстві і додали, що йдеться про ті судна, які оснащені автоматичною системою ідентифікації.

Згідно з повідомленням, найбільше суден увійшло в морські порти окупованих Євпаторії, Керчі, Севастополя, Феодосії та Ялти під прапором Росії (98). Вони туди заходили понад тисячу разів.

Серед країн, чиї судна входять в закриті, за українським законодавством, морські порти є Палау, Того, Сьєрра-Леоне, Коморські Острови, Молдова, Танзанія, Панама, Мальта, Судану, острови – Кука і Піткерн, Сент-Кітс і Невіс, а також Туреччини.

За законодавством України, морські порти, розташовані в окупованому Росією Криму (Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта) є закритими для судноплавства.

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У середині травня, після завершення будівництва автомобільної частини мосту, Росія перемістила військові кораблі до Азовського моря, заявляючи про необхідність посилення безпеки навколо стратегічного об’єкта. Відтоді Росія затримала понад півтори сотні українських та іноземних торговельних кораблів і допитувала членів екіпажів та інших людей, які перебували на таких суднах.

12 жовтня президент Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про захист національних інтересів у Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці.