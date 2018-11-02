Капітана «ЯМК-0041» і ще двох рибалок випустили з кримського СІЗО – Денісова

У Криму капітана українського риболовецького судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького і ще двох українських рибалок – Руслана Кондратюка і Андрія Морозова – звільнили зі слідчого ізолятора, повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона уточнює, що морякам замінили запобіжний захід із тримання під вартою на підписку про невиїзд.

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«Хочу наголосити, що такі дії Російської Федерації не мають нічого спільного із реальною правозахисною практикою, а є лише використанням українських громадян у своїй зовнішньополітичній грі. Адже спочатку Росія всупереч усім міжнародним нормам права незаконно анексує Кримський півострів, потім незаконно використовує водні ресурси України і затримує українські судна», – прокоментувала це омбудсмен.

Вона додала, що українська сторона продовжує працювати для захисту прав українських моряків, затриманих у Криму.

4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму.

Пізніше підконтрольний Росії суд у Криму заарештував капітана затриманого судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Його звинуватили у «незаконному видобутку морських ресурсів». Згодом стало відомо, що морякам затриманого судна не висунули ніяких звинувачень.

Іще двох українських рибалок із Херсонщини російські прикордонники затримали у вересні, звинувативши їх у «незаконному перетині кордону» на озері Сиваш.