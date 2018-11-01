Представник президента пояснив, чому Росія звільнила затриманих у Криму українських рибалок

Росія була вимушена звільнити затриманих в анексованому нею Криму рибалок з українських суден «ЯМК-0041» і «ЯОД 21-05», заявив в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії постійний представник президента України в АРК Борис Бабін.

«Вони (Росія – ред.) змушені в односторонньому порядку звільняти моряків. Це у нас ставлять як шоу, як фейк, як обмін і так далі. Їх видали, бо не підписаний протокол (за підсумками 30-ї сесії українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі – ред.), де є вимога звільнити рибалок до його підписання. Зокрема, тому що є позови сімей рибалок в міжнародні інстанції», – сказав Бабін.

30 жовтня офіс уповноваженого Росії з прав людини повідомляв, що моряків керченського судна «Норд» обміняли на затриманих у Криму рибалок.

У відповідь Україна заявила, що це був не обмін: «те, що окупанти відпустили затриманих громадян України, є природньо, оскільки їх нема в чому звинуватити». У прикордонній службі зазначили, що «невідомо, з яких причин моряки «Норда» забажали поїхати додому саме сьогодні, адже вони це могли зробити ще кілька місяців тому».

Прикордонна служба України 25 березня 2018 року затримала в Азовському морі риболовецьке судно «Норд» з екіпажем з 10 осіб, які вийшли з окупованого Росією Криму. Капітанові судна Володимирові Горбенку інкримінують порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави».

4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму. Пізніше підконтрольний Росії суд у Криму заарештував капітана затриманого судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Його звинуватили у «незаконному видобутку морських ресурсів». Пізніше стало відомо, що морякам затриманого судна не висунули ніяких звинувачень.

Риболовецьке судно «ЯОД 21-15» російські прикордонники затримали наприкінці серпня.