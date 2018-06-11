Адвокат: 4 українських моряків незаконно утримують у Криму, звинувачень їм не висунули

Морякам затриманого біля берегів анексованого Росією Криму українського судна «ЯМК-0041» російські силовики не висунули жодних обвинувачень, їх утримують незаконно, повідомив 11 червня проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Едем Семедляєв.

«Четверо моряків, крім капітана, перебувають у прикордонному управлінні в місті Балаклава. Ніяких звинувачень їм не висунули. Їхній статус на сьогоднішній день невідомий. Адвокатів до них не пускають. Їх тримають там просто як заручників. З якою метою – невідомо: може, для обміну», – розповів Семедляєв.

За його словами, він разом з іншим адвокатом Емілем Курбедіновим подав низку скарг на дії російських силовиків, зокрема про незаконне затримання моряків.

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8 червня суд в анексованому Криму продовжив арешт капітана судна Віктора Новицького на один місяць. Проти нього порушили справу за звинуваченням у «незаконному видобутку морських біоресурсів у виключній економічній зоні Росії».

Російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму 4 травня.

МЗС України засудило такі дії і закликало негайно звільнити затриманих.

Перед цим українські прикордонники повідомили, що «росіяни почали жорстку політику затримання й огляду суден», які прямують через Керченську протоку. За повідомленням відомства, починаючи з 30 квітня російські спецслужби зупиняють судна щодня для огляду та ідентифікації екіпажу.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.