Членам російської делегації Комісії з питань рибальства в Азовському морі заборонили в’їзд до України

Голові російської делегації Комісії з питань рибальства в Азовському морі Ігорю Рубльову та ще двом її членам заборонили в’їзд до України. Про це «Радіо Свобода» розповів прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Учора ввечері під час прикордонного контролю громадян, які відлітали рейсом до Стамбула, був виявлений громадянин Російської Федерації Рульов та інші члени делегації. На підставі наявної оновленої інформації у прикордонників в межах компетенції було прийняте рішення про заборону пану Рульову і ще двом членам делегації в’їзду на територію України терміном на три роки», – зазначив Слободян.

Заборона на в’їзд винесена через незаконне відвідування окупованого Криму.

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24 жовтня у Києві розпочалось і не завершилося засідання 30-ї сесії українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі. На зустріч прийшов голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, який заявив про неприпустимість подібних переговорів, а також вимагав від СБУ негайно видворити з України голову російської делегації, керівника Азово-Чорноморського теруправління Росриболовства Ігоря Рульова. На думку Чубарова, таким чином відбувається «гібридне розмивання суверенітету України».

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Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій із боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які затримують судна, що прямують в українські порти або з них.

6 вересня Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішенняпосилити військово-морську присутність на Азовському морі.