Моґеріні провела консультації з Клімкіним перед обговоренням ситуації в Україні в Брюсселі

Міністри закордонних справ та оборони країн ЄС зібралися у Брюсселі для обговорення низки безпекових питань, включно із ситуацією в східній Україні та в Азовському морі.

Напередодні обговорень українського питання у Раді ЄС голова дипломатичної служби співдружності Федеріка Моґеріні зустрілась з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Про це вона заявила журналістам перед початком засідання.

«Ми проведемо обговорення ситуації в Україні. Вчора ми щодо цього провели розмову з українським міністром закордонних справ», – зазначила дипломат.

Як повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода, міністри закордонних справ ЄС сьогодні зібралися у Брюсселі. Одним з основних пунктів їх порядку денного є ситуація в Україні, зокрема, ситуація на Донбасі й мілітаризація, порушення українського суверенітету й перешкоди морському рухові з боку Росії в Азовському морі.

За останні місяці напруженість між Україною та Росією посилилася, зокрема, на тлі активної російської військової присутності та блокування морського торговельного руху в Азовському морі.

Напруженість у Азовському морі Клімкін обговорював і під час свого візиту у США на минулому тижні.

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