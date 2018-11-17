Помпео каже, що Україна «не має більшого друга, ніж США» в боротьбі проти агресії Росії

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що в боротьбі проти агресії Росії Україна «не має більшого друга, ніж Сполучені Штати».

Про це він сказав після зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Вашингтоні 16 листопада.

Помпео наголосив, що США ніколи не погодяться зі спробою Росії анексувати український Крим. «Ми й надалі будемо запроваджувати наслідки для Росії, поки Москва повністю не виконає Мінські угоди і не поверне контроль над Кримом Україні», – заявив держсекретар.

Клімкін, зі свого боку, повідомив, що Україна та США «стоять пліч-о-пліч в боротьбі з російською агресією». Він зазначив, що така агресія має багато форм – це як анексія Криму та війна на сході України, так і зусилля Росії, спрямовані на те, щоб підірвати демократичні інститути в США і Європі. Сама Росія відкидає ці звинувачення.

Клімкін також зазначив, що Київ вдячний США за підтримку в зміцненні оборонного потенціалу України «як шляхом підготовки наших військових, так і шляхом забезпечення оборонним обладнанням».

Раніше цього року Сполучені Штати надали Україні снайперські гвинтівки і 37 протитанкових комплексів Javelin.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.