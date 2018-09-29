Набув чинності бюджет Пентагону, який передбачає 250 млн доларів для України – посольство

Посольство України в США повідомляє, що набув чинності бюджет Пентагону на 2019 рік, який передбачає збільшення безпекової допомоги Україні до 250 мільйонів доларів. Це на 50 мільйонів доларів перевищує бюджет 2018 року.

«Президент США Дональд Трамп підписав раніше ухвалений Конгресом «Закон про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік», яким виділяється 250 мільйонів доларів для підтримки України… Високо цінуємо зростаючу підтримку України нашим ключовим стратегічним партнером – Сполученими Штатами Америки, спрямовану на зміцнення обороноздатності нашої Держави у протидії російській агресії», – заявили в посольстві.

У цю суму закладені й кошти на оборонні летальні види озброєнь.

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Як повідомила Радіо Свобода у квітні цього року посол США в Україні Марі Йованович, від 2014 року США надали Україні майже один мільярд доларів на безпекову допомогу.

27 вересня в морському порту американського Балтимора відбулася церемонія передачі Україні патрульних катерів класу «Айленд». Катери передали Україні без зброї, ВМФ доведеться вирішувати, якими озброєннями їх обладнати.

Вирішення бюрократичних перепон щодо отримання цих катерів у подарунок Україною тривало роками. Процес активно зрушив з місця лише навесні 2018 року після виходу розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Раніше цього року Сполучені Штати надали Україні снайперські гвинтівки і 37 протитанкових комплексів Javelin.