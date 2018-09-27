Палата представників схвалила бюджет Пентагону, який передбачає 250 млн доларів для України – МЗС

Палата представників Конгресу США схвалила проект бюджету Пентагону на 2019 рік, який передбачає збільшення безпекової допомоги Україні до 250 мільйонів доларів, повідомило посольство України в США.

Це на 50 мільйонів доларів перевищує бюджет 2018 року.

«Як, зокрема, зазначається у законопроекті, 250 мільйонів доларів виділяються, у тому числі, на проведення військових навчань, надання військового оснащення, летальних видів озброєнь та логістичної підтримки, заміни раніше наданих озброєнь чи військових товарів. Перелік видів допомоги включає також розвідувальну підтримку збройних та безпекових сил України», – розповіли в посольстві.

У дипломатичному представництві заявили, що американський «Закон про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік» має бути підписаний президентом США Дональдом Трампом.

13 серпня він підписав закон про «Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони». Одна зі статей документу дозволяє виділити Пентагону 250 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні. У цю суму закладені 50 мільйонів доларів на оборонні летальні види озброєнь, повідомляє посольство України у США.​