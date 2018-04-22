Із 2014 року США надали Україні майже один мільярд доларів на безпекову допомогу – посол США

Із 2014 року США надали Україні майже один мільярд доларів на безпекову допомогу. Про це в ексклюзивному інтерв’ю спільному телепроектові Радіо Свобода і каналу «112 Україна» «Завтра» повідомила посол США в Україні Марі Йованович.

«Це, звичайно, включає обладнання, і ми часто зосереджуємося на цьому, і я думаю, що ми надаємо багато важливого обладнання, включно з приладами нічного бачення, радарами і так далі, які не лише покращують можливості, але також рятують життя українців».

Але, наголошує вона, на думку американських та українських генералів, саме військові навчання, якими забезпечують Україну не лише американці, але й інші союзники НАТО, є «найважливішою інвестицією».

«Попри те, що основні заслуги належать саме українським солдатам, які були настільки сміливими та захищали Україну на фронті, та я думаю, що навчання допомогли посилити їхні можливості. І я знаю, що наші солдати вражені тим, як Україна змінилася», – сказала вона.

У лютому 2018 року уряд США передав Збройним силам України 2500 приладів нічного бачення ЗСУ на загальну суму 5,8 мільйона доларів.

Оборонний бюджет США на 2018 фінансовий рік передбачає надання Україні 350 мільйонів доларів оборонної допомоги, зокрема і можливість передачі летальної зброї. США розглядає передачу «Джавелінів» як крок посилення обороноздатності України.

За інформацією Міністерства оборони України, починаючи з 2014 року, військово-технічну допомогу «нелетального» характеру Збройним силам країни надали близько 20 держав, включно зі США, Канадою, Чехією, Великою Британією, Німеччиною, Австралією. Лідером за обсягом допомоги є Сполучені Штати. Крім уже згаданих приладів нічного бачення, вони передали Україні броньовані автомобілі Humvee, радіостанції захищеного зв’язку, контрбатарейні радари, системи безпілотних літальних апаратів RQ-11 Raven, медичне обладнання.

Від 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.