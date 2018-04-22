Посол США Йованович: у Волкера є план, але наступний крок за Росією

Американська дипломатія всіляко допомагає встановити мир в Україні, зокрема через представника США з питань України Курта Волкера і тепер чекає на відповідь Кремля, розповіла посол США в Україні Марі Йованович в ексклюзивному інтерв’ю спільному телепроекту Радіо Свобода і каналу «112 Україна» «Завтра».

«Коли ми дивимось на смерть і руйнування, спричинені силами, якими керує Росія останні чотири роки, ми далі хочемо допомогти знайти рішення. Я знаю, що ви в курсі, що посол Курт Волкер керує нашими зусиллями намагатися працювати не тільки з росіянами, але й з Україною та з однодумцями, перш за все, з партнерами «нормандської четвірки» – Францією та Німеччиною. Але є й багато інших країн, які також хочуть допомогти. Тому він, очевидно, має план, він працював з росіянами над цим, і ми очікуємо на російську відповідь. І ми ще не отримали цієї відповіді. Отже, я думаю, що наступний крок за Росією», – переконана посол.

Повну версію інтерв’ю дивіться на «112 Україна» у неділю, 22 квітня о 18:00.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер планує приїхати в Україну, зокрема на Донбас, наприкінці квітня – на початку травня.

За останні вісім місяців роботи спецпредставником Волкер планує вже свій сьомий візит в Україну.

За словами Волкера, важливо приділяти увагу конфлікту на Донбасі, оскільки там відбувається гаряча стадія військових дій.

Як заявив спецпредставник, останній його контакт із росіянами був у січні цього року. Після цього, каже посадовець, російська сторона жодного разу не виходила на контакт. Він переконаний, що завершення конфлікту залежить від бажання Росії припинити цю війну.

Напередодні посередник на переговорах в Мінську від ОБСЄ Мартін Сайдік зазначив: «Ситуація останнім часом була далекою від стабільності, включно з обстрілами цивільних об’єктів, серед них були обстріл автобусу з працівниками Донецької фільтрувальної станції та загибель 7 громадян, які підірвалися на міні».

А речниця представника України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі Дарка Оліфер заявила про зрив «Великоднього перемир’я». Тристороння контактна група (ТКГ) знову закликала сторони конфлікту зберігати режим тиші та дотримуватися гарантій безпеки для цивільного населення та об’єктів інфраструктури.