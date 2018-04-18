Великоднє перемир’я зірвано, ОБСЄ констатує ризик ескалації – Оліфер

Великоднє перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі зірвалось, жодного дня тиші не було забезпечено, заявила за результатами засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську Дарка Оліфер, речниця представника України на переговорах, екс-президента України Леоніда Кучми.

«З 30 березня по 16 квітня 2018 року зафіксовано одне бойове зіткнення та 720 обстрілів з боку НЗФ ОРДЛО, 685 з них були прицільні. Мали місце порушення режиму тиші із застосуванням зброї, забороненої Мінськими угодами – із застосуванням танків, артилерії та мінометів. Таким чином кількість обстрілів збільшилася у рази, не забезпечено жодного дня тиші, серед українських військових є загиблі та поранені. Викликає обурення чергова провокація стосовно персоналу Донецької фільтровальної станції, внаслідок якої поранено співробітників станції», – написала вона у Facebook.

За словами Оліфер, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про ризик подальшої ескалації конфлікту.

«Повноцінна тиша можлива лише після того, як РФ припинить постачати техніку, озброєння, паливно-мастильні матеріали та найманців через неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону; забезпечить безперешкодний доступ для СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО включно із районами, що знаходяться у безпосередній близькості від кордону з РФ та створення у прикордонному районі зони безпеки, про яку домовлялися ще у вересні минулого року; вивести з території України техніку та найманців. Без виконання цих заходів сталого та всеосяжного режиму припинення вогню не буде встановлено», – наголосила вона.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.