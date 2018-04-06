Батько арештованого в Росії Гриба очолить відділ з питань позбавлених волі МінТОТ – конкурс

Ігор Гриб, батько заарештованого в Росії українця Павла Гриба, переміг в конкурсі на посаду начальника відділу з питань осіб, позбавлених особистої свободи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, повідомила прес-служба відомства.

Він набрав 20,5 бала. Другим за результатами конкурсу став Денис Білак (18,9 бала).

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко привітала перемогу Гриба у Facebook.

«Дуже втішена, що конкурс на посаду керівника відділу допомоги особам, позбавленим волі, в МінТОТ виграв Ігор Гриб. Він щиро опікується питаннями допомоги родинам заручників і політв’язнів», – написала Геращенко.

Павло Гриб у серпні 2017 року зник у білоруському Гомелі, пізніше його знайшли у СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини вимагає від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я. За повідомленням батьків, 19-річний Павло Гриб через інвалідність має постійно вживати підтримуючі препарати.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу і шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.