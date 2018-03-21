Суд у Росії відкинув апеляцію на тримання українця Павла Гриба під вартою – батько

Суд у Росії під час розгляду апеляційної скарги відмовився змінювати запобіжний захід незаконно затриманому в Білорусі та утримуваному в Росії Павлу Грибу, залишивши його під вартою до 4 травня. Про це у Facebook повідомив його батько Ігор Гриб.

«20 березня відбувся черговий апеляційний суд. Знову утримання під вартою. Вже 7 місяців за гратами. Постійний психологічний тиск з боку слідчих ФСБ», – наголосив він.

«Виснаження Павла видно зразу. Операцію Павлу мали зробити у вересні минулого року. Який реальний стан здоров’я і скільки часу він зможе протриматись у таких умовах, не знає ніхто», – заявив батько.

«Повна ізоляція від світу. Ніяких листів, ніяких побачень. Сьогодні до Генерального консульства України в Ростові-на-Дону надійшла чергова офіційна відмова слідчого Карпюка в побаченні мами з Павлом», – додав Гриб-старший.

Павло Гриб у серпні 2017 року зник у білоруському Гомелі, пізніше його знайшли у СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

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Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини вимагає від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я. За повідомленням батьків, 19-річний Павло Гриб через інвалідність має постійно вживати підтримуючі препарати.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу і шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.