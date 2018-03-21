Україна вимагає від Росії звільнити незаконно утримуваного Павла Гриба – МЗС

Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації звільнити незаконно затриманого на території Білорусі і утримуваного в Росії українця Павла Гриба.

«20 березня російський суд залишив політв’язня Павла Гриба під вартою до 4 травня. Всупереч законам не допустили матір відвідати сина. Вимагаємо звільнити Гриба», – зазначила речниця зовнішньополітичного відомства України Мар’яна Беца.

Батько Павла Гриба Ігор повідомив, що бачить у сина ознаки виснаження, він перебуває в «повній ізоляції від світу».

Павло Гриб у серпні 2017 року зник у білоруському Гомелі, пізніше його знайшли у СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини вимагає від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я. За повідомленням батьків, 19-річний Павло Гриб через інвалідність має постійно вживати підтримуючі препарати.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу і шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.