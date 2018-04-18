У питанні звільнення заручників немає прогресу – Геращенко

У питанні звільнення заручників немає прогресу, заявила перший заступник голови Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

«У питанні звільнення заручників поки що без прогресу: нам не підтверджують десятки наших громадян, не дають по ним інформації, натомість вперто вимагають віддати «беркутівців» і інших, непричетних до дій Мінських угод. Тому тут будемо продовжувати роботу для пошуку компромісу і зближення позиції», – написала вона на своїй сторінці в Facebook за підсумками засідання Контактної групи 18 квітня.

За словами Геращенко, Київ знову наголосив на готовності якнайшвидше передати Росії 23 росіян, засуджених за злочини проти територіальної цілісності, в обмін на українців в Росії.

«Ми не отримали відповіді на цю пропозицію. Натомість, представники ОРДЛО продовжують включати цих росіян в свої списки як «ополченцев». РФ поки що не проявляє жодного інтересу до своїх громадян, засланих в Україну», – додала вона.

4 квітня у ході попереднього засідання Контактної групи в Мінську українська сторона вже заявляла про готовність передати Росії 23 її громадян, які перебувають в ув’язненні на підконтрольній Києву території за злочини проти територіальної цілісності і суверенітету України, в обмін на звільнення українських політв’язнів, які утримуються в Росії.

Представник Росії на переговорах Борис Гризлов назвав цю пропозицію «штучними перепонами» для організації обміну полоненим

За даними правозахисників, на сьогодні близько 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і окупованого нею Криму.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей.