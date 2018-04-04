Україна в Мінську пропонувала Росії обмін в’язнями. Гризлов відповів: це штучні перепони

4 квітня у Мінську відбувся черговий раунд переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Минулого тижня ТКГ ухвалила рішення про зупинення вогню на лінії зіткнення на Донбасі з нагоди Великодніх свят із 30 березня. Лідери країн «нормандської четвірки» (Україна, Франція, Німеччина і Росія) спільно вітали це рішення.

Але, як і багато попередніх домовленостей про режим тиші на Донбасі, це також спрацювало лише частково. Це, зокрема, визнав посередник на переговорах у Мінську посол Мартін Сайдік.

«Із 30 березня число порушень режиму зупинення вогню істотно скоротилося. Однак досягнути повного режиму тиші під час минулого свята «католицького» та «протестантського» Великодня все ж не вдалося. В інтересах населення я закликаю сторони докласти усіх зусиль та цілком дотримуватися режиму зупинення вогню перед «православним» Великоднем та після нього, а великодній період триває 40 днів», – сказав він.

Великоднє перемир’я тривало лише 10 хвилин – Оліфер

Речниця представника України на переговорах у Мінську Дарка Оліфер заявила за підсумками переговорів, що в період з 30 березня по 2 квітня 2018 року з боку незаконних збройних формувань ОРДЛО та Росії було зафіксовано 101 обстріл, з них 93 – прицільні.

«Великоднє перемир’я тривало лише 10 хвилин, – заявила Оліфер. – Задля встановлення повноцінного режиму припинення вогню необхідно, щоб Росія припинила постачати через неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону техніку, пально-мастильні матеріали, озброєння, найманців, почала виведення з території Донбасу техніки, озброєння та найманців Росії».

ТКГ обіцяє: на Донбасі буде легше потрапити на могили рідних

ТКГ ухвалила сьогодні рішення про спрощення режиму переходу прифронтової лінії під час відзначення дня поминання померлих «Радуниця», щоб мешканці Східної України могли спокійно та безпечно відвідувати церкви та цвинтарі, повідомив Мартін Сайдік.

Щоб це стало можливим, ТКГ наполягає на виконанні раніше ухвалених домовленостей щодо розведення сил та засобів ураження на Донбасі, розмінування та відведення важкого озброєння, безпеки об’єктів інфраструктури.

ТКГ також наполягає на зміцненні контролю на пунктах пропуску через лінію зіткнення, а також хоче подовжити час їх роботи на 2 години на добу: на годину раніше починати роботу на та годину пізніше закінчувати.

Зону безпеки у Станиці Луганській відкладено на 10 квітня – якщо не стрілятимуть

Гуманітарна підгрупа обговорювала питання обміну полоненими у зв’язку зі збройним конфліктом на Донбасі та умови перетину лінії зіткнення, зокрема у багатостраждальній Станиці Луганській.

Українська сторона сьогодні підтвердила готовність до розведення сил та засобів у районі Станиці Луганської. Це могло б відбутися з 10 квітня – за умови відсутності стрілянини на цій ділянці протягом тижня. Про створення у Станиці Луганській зони безпеки домовилися ще півтора року тому, але досі це не можуть виконати.

У січні цього року домовлялися це зробити з 1 лютого, але знову не вдалося утримати режим тиші на цій ділянці протягом тижня.

Відновлення мобільного зв’язку в ОРДЛО: прогресу немає

Підгрупа з питань економіки сьогодні обговорила проблему відновлення мобільного зв’язку компанії «Водафон Україна» в ОРДЛО.

Як визнав посол Сайдік, на території окремих районів Луганської області ремонт уже зроблено, але у неконтрольованих Києвом районах Донецької області набагато складніше з організацією ремонту.

Тому певної відповіді, коли зв’язок відновиться, у Сайдіка немає.

Україна пропонувала Росії обмінятися в’язнями

Під час засідання гуманітарної підгрупи, а також під час переговорів у форматі ТКГ українська сторона висловила готовність передати Росії 23 її громадян, які перебувають в ув’язненні на підконтрольній Києву території за злочини проти територіальної цілісності і суверенітету України, в обмін на звільнення українських політв’язнів, які утримуються в Росії.

«Очікуємо на позицію та відповідь Росії», – заявила Дарка Оліфер і також додала й про інших утримуваних у неволі українців: «Ми готові до компромісу задля звільнення заручників з ОРДЛО».

На засіданні гуманітарної підгрупи цю пропозицію озвучила перший заступник голови Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко: «Звичайно, ми порушували питання і звільнення бранців, що в тюрмах Росії, і з окупованих територій. Тут ми готові до найширшого здорового компромісу, за винятком неприйнятних позицій, як-то звільнення «беркутівців» і т. д.»

«Тепер ми очікуємо реакції і відповіді російської сторони на ці ініціативи», – написала Геращенко у фейсбуці.

Представник Росії на переговорах Борис Гризлов уже назвав цю пропозицію «штучними перепонами» для організації обміну полоненими.

«Є умови і підстави для завершення цього процесу, але українська сторона постійно створює штучні труднощі для обміну полоненими, відступає від принципу «всіх на всіх», – заявив Гризлов за підсумками переговорів.

Наступне засідання ТКГ відбудеться 18 квітня.