Українські правозахисники звернулись до Волкера щодо пріоритетів на переговорах з РФ – Матвійчук

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер отримав звернення від українських активістів щодо стратегічних пріоритетів у ході переговорів із Росією, повідомила у Facebook керівниця «Центру громадянських свобод» Олександра Матвійчук.

За її словами, звернення підписали більше 50-ти громадських об’єднань, серед яких правозахисники, екологи, профспілки, волонтери, сервісні та експертні організації з усієї України.

«Курт Волкер сказав, що його ретельно опрацює та надасть відповідь. Звернула його увагу, що у мінських списках досі лишається більше сотні людей. Серед них військовослужбовець Сергій Глондар, журналіст Станіслав Асєєв, і навіть діти, як-от школяр Ярослав Миронов. Я знаю рідних, які чекають їх повернення вже більше трьох років. Але проблема в тому, що ці списки неповні», – написала Матвійчук.

28 березня Курт Волкер повідомив про намір приїхати в Україну, зокрема на Донбас, наприкінці квітня – на початку травня.

Як заявив спецпредставник, останній його контакт із росіянами був у січні цього року. Після цього, каже посадовець, російська сторона жодного разу не виходила на контакт. Він переконаний, що завершення конфлікту залежить від бажання Росії припинити цю війну.

Тим часом, представниця України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила 2 квітня, що Україна готова передати 20 росіян для того, щоб звільнити ув’язнених у Росії українців Олега Сенцова, Олександра Кольченка й інших «в’язнів Кремля».

За даними правозахисників, на сьогодні близько 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і окупованого нею Криму. Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити утримуваних там українців.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей.