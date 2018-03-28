Волкер планує поїхати на Донбас у квітні-травні

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер планує приїхати в Україну, зокрема на Донбас, наприкінці квітня – на початку травня.

«Я відвідаю східну частину країни, щоб побачити зону конфлікту з українського боку. Хочу зустрітися з українськими колегами в Києві. Але до того дуже хотілося б почути відповідь від Росії, щоб розуміти, про що ми можемо говорити. В будь-якому випадку дуже важливо тримати увагу на цьому конфлікті, тому що там досі відбувається гаряча фаза війни. Люди досі воюють, помирають, віддають свої життя, несуть втрати, населення перебуває під величезним ризиком відключення води, тепла, зараження середовища. Це жахливо для людей. І думаю, люди, що там проживають, мають знати, що світ це бачить і хвилюється про них», – сказав Волкер в інтерв’ю «Голосу Америки».

За останні вісім місяців роботи спецпредставником Волкер планує вже свій сьомий візит в Україну.

За словами Волкера, важливо приділяти увагу конфлікту на Донбасі, оскільки там відбувається гаряча стадія військових дій.

Як заявив спецпредставник, останній його контакт із росіянами був у січні цього року. Після цього, каже посадовець, російська сторона жодного разу не виходила на контакт. Він переконаний, що завершення конфлікту залежить від бажання Росії припинити цю війну.

Після зустрічі 26 січня в Дубаї із Куртом Волкером помічник президента Росії Владислав Сурков сказав, що американські пропозиції щодо розміщення місії ООН на Донбасі виглядають цілком здійсненними, і Росія буде уважно їх вивчати.

У Державному департаменті США заявляють, що Росія нехтує своїми зобов’язаннями за Мінськими угодами, і наголошують, що американські санкції залишатимуться в силі, поки Росія повністю не виконає свої зобов’язання.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

Другі Мінські угоди були підписані 12 лютого 2015 року. Цей документ повинен був змусити сторони конфлікту на Донбасі виконувати так званий «Мінськ-1» – домовленості, укладені у вересні 2014 року. Передбачалося, що другі мирні домовленості зможуть повністю врегулювати ситуацію до кінця 2015 року, однак жоден із 13 пунктів повністю так і не виконали, а припинення вогню та відведення зброї відбулося лише частково, зазначають як сторони конфлікту, так і незалежні спостерігачі.

Росія заявляє, що є лише «гарантом» виконання Мінських домовленостей.