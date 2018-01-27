Росія вивчить нові пропозиції США щодо місії ООН на сході України – Сурков

Американські пропозиції щодо розміщення місії ООН на Донбасі виглядають цілком здійсненними, і Росія буде уважно їх вивчати, заявив помічник президента Росії Владислав Сурков після зустрічі 26 січня в Дубаї зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером.

«Основною темою переговорів знову стало обговорення російської ініціативи щодо розгортання на південному сході України місії ООН. Американці цього разу привезли значно конструктивніші пропозиції. «Дубайський пакет» американських напрацювань, на відміну від «белградського», в цілому виглядає цілком здійсненним. Принаймні, на перший погляд», – сказав Сурков 27 січня російській державній агенції «ТАСС».

Він заявив, що у пропозиціях головним аспектом став взаємозв’язок між поетапним розгортанням в регіоні сил ООН і реалізацією політичних пунктів Мінських угод.

«Це збалансований підхід, якого ми весь час добиваємося. Ми його уважно вивчимо і своєчасно дамо відповідь. Після чого запросимо Курта і його колег на нову зустріч», – сказав помічник президента Росії Володимира Путіна.

За його словами, російська делегація звернула увагу американської сторони на український закон про реінтеграцію. Сурков заявив, що це – «легалізація незаконних дій київської влади», і що буцімто делегація США «адекватно» відреагувала на висловлене занепокоєння.

Сам Кур Волкер поки нічого не повідомляв про підсумки його зустрічі із Сурковим, втім, очікується, що він зробить це на брифінгу для ЗМІ 29 січня.

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил організації на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів. Україна та її західні союзники відкинули такі обмеження й наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат. Крім того, Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.