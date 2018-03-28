Волкер відзначив певний прогрес у дипломатичних зусиллях щодо вирішення конфлікту в Україні

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив «Голосу Америки», що в кінці квітня – на початку травня відвідає Україну. Він висловив бажання побувати безпосередньо у зоні конфлікту на Донбасі, де загострилася ситуація з безпекою.

Під час інтерв’ю високопоставлений американський дипломат говорив про його зусилля щодо вирішення конфлікту в Україні.

За останні 8 місяців роботи спецпредставником США з питань України Волкер планує вже свій сьомий візит в Україну.

Дуже важливо тримати увагу на цьому конфлікті, тому що там досі відбувається гаряча фаза війни

«Я відвідаю східну частину країни, щоб побачити зону конфлікту з українського боку. Хочу зустрітися з українськими колегами в Києві. Але до того дуже хотілося б почути відповідь від Росії, щоб розуміти, про що ми можемо говорити. В будь-якому випадку дуже важливо тримати увагу на цьому конфлікті, тому що там досі відбувається гаряча фаза війни. Люди досі воюють, помирають, віддають свої життя, несуть втрати, населення перебуває під величезним ризиком відключення води, тепла, зараження середовища. Це жахливо для людей. І думаю, люди, що там проживають, мають знати, що світ це бачить і хвилюється про них».

Нинішнє загострення бойових дій на Донбасі Волкер пов’язує з особливостями українського конфлікту, який має тенденцію періодично посилюватись та згасати.

У вересні зменшилась кількість порушень режиму припинення вогню, але пізніше восени обстріли знову посилились

«Ця тенденція триває роками. Раніше цього року і в лютому минулого року був дуже поганий період. Режим припинення вогню зовсім не виглядав як припинення вогню. У вересні зменшилась кількість порушень режиму припинення вогню, але пізніше восени обстріли знову посилились. Ця тенденція залишається. Кілька останніх тижнів були насправді трохи кращими, але зараз знову напруга збільшується».

Напередодні президент США Дональд Трамп у розмові з російським президентом Путіним не виключив їхньої зустрічі у близькому майбутньому. Чи відбудеться ця зустріч – не відомо. Але до неї вже готуються, каже Волкер.

Ми насправді дуже розчаровані тим, що дії Росії продовжують бути настільки агресивними в усьому світі

«Ми вже працюємо над цим. Ми вже перебуваємо у постійному контакті з Білим домом щодо України. Ми маємо дуже чітку позицію. Працюємо дуже тісно з нашими союзниками та друзями в Європі, а також з українським урядом. Ми насправді дуже розчаровані тим, що дії Росії продовжують бути настільки агресивними в усьому світі. Чи це атаки у Великобританії з застосуванням отрути, чи в Сирії, чи продовження порушень перемир’я в Україні».

При цьому Волкер задоволений тим, як Захід підтримує Україну.

Я задоволений тим, як розвивається позиція Заходу. Але я не задоволений тим, що ми не бачимо відповідних кроків від Росії

«Я задоволений тим, як розвивається позиція Заходу. Але я не задоволений тим, що ми не бачимо відповідних кроків від Росії. А точніше: ми посилили нашу підтримку України щодо відновлення її території та суверенітету, ми посилили санкції щодо Росії через вторгнення та окупацію території, ми збільшили підтримку українських оборонних можливостей – і це позиція, яка вироблялася разом з німцями та французами у рамках «нормандського формату», нашими союзниками по НАТО, друзями у Європейському союзі, то ж це досить злагоджена західна політика».

Останній контакт Волкера з росіянами був у січні цього року. Після цього, каже посадовець, російська сторона жодного разу не виходила на контакт. Він переконаний, що завершення конфлікту залежить від щирого бажання Росії припинити цю війну.