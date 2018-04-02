Через дії бойовиків Донбасу загрожує радіоактивна катастрофа – екологи

Загроза радіоактивної катастрофи на Донбасі. У квітні підтримувані Росією бойовики перестануть відкачувати воду з шахти, де у 1979 році підірвали ядерний заряд. Якщо шахту затопить, радіоактивна вода може бути рознесена по всьому Донецькому басейну.

В околицях непідконтрольного Україні Єнакієва – старі терикони, які вже окислилися, та іржавий підйомник. На вигляд це чергова мертва шахта, яких на Донбасі десятки. Але лише на перший погляд.

Шахта «Юний комунар» була однією з найнебезпечніших в СРСР. За двадцять років, з 1959-го до 1979-й, тут сталося 235 викидів газу і вугільного пилу, через що постійно гинули люди.

Наказ був «вийти всім», кругом рупори були. Сповіщали. Всім вийти з дому, винести свої документи

«Начебто тебе кулаком по спині – тюк і готово. Наказ був «вийти всім», кругом рупори були. Сповіщали. Всім вийти з дому, винести свої документи тощо. А інших людей, з п'ятиповерхівок, вивезли до піонер-табору», – пригадує місцевий житель події 16 вересня 1979 року, коли підірвали ядерний заряд.

Для стабілізації пластів породи і вугілля та зменшення газової небезпеки у Кремлі нібито зважилися на незвичайний експеримент – створити всередині штучний землетрус, підірвавши ядерний заряд.

За іншою версією, це міг бути військовий експеримент в обхід укладеної Радянським Союзом домовленості про припинення ядерних випробувань. Усі документи в Москві досі засекречені. Вибух не покращив ситуації, викиди газу тривали, люди продовжували гинути. Остаточно шахту закрили лише у 2003 році.

Тоді долю радіоактивної шахти вирішувала спеціальна комісія. Вчений-гідролог Євген Яковлєв разом з колегами з екологічної служби Данії спускався в шахту «Юнкому». Вже тоді фахівці прораховували, що станеться при затопленні шахти. Підмита порода могла обрушити камеру вибуху й рознести заражені частинки.

«Буде утримуватися цезій й мігрувати стронцій – він більш рухливий у воді, в породах. Те забруднення короткочасне, ніби залпове, яке перевищує норми консервативного підходу до питної води – воно могло би бути», – пояснює гірничий інженер, учений-гідролог Євген Яковлєв.

Тоді ж вирішили шахту залишити на сухій консервації і постійно відкачувати з неї воду. Але це дорого.

Це самогубство – Георгій Тука

З початком війни на Донбасі поповзли чутки про можливе затоплення шахти «Юний комунар». У березні на непідконтрольних територіях заявили, що з 14 квітня відкачування води припиняють. Шахту будуть затоплювати.

«Після проведення комплексних наукових досліджень провідними інститутами «ДНР», Російської Федерації та одностайному висновку профільних вчених, що «мокра» консервація об'єкта не спричинить забруднення екології та радіаційної загрози місту і регіону в цілому», – йдеться на сайті «міністерства» вугілля та енергетики угруповання бойовиків «ДНР».

«Для мене це стало ніби громом серед ясного неба. Тому що це на рівні самогубства», – сказав у коментарі для «Донбас.Реалії» заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та втрушньо переміщених осіб Георгій Тука.

Окупаційні адміністрації заздалегідь провели інформаційну компанію, заспокоюючи людей, мовляв, небезпеки немає. Утім, людей це не заспокоїло. Але говорити на камеру про те, що їм страшно, місцеві жителі побоялися. Інтерв'ю дають вдумливо, слова зважують.

– Ви не боїтеся цього?

– Віримо «владі». Вони ж тут і «комісії» показували...

Найгірші прогнози: отруйна вода в Азовському морі та Сіверському Донці

Зараз на непідконтрольній Україні території – щонайменше 32 затоплені шахти, кажуть геологи. Часто вони пов'язані між собою водними струмами, через що усюди піднімається вода. А з огляду на просідання ґрунту, брудна вода виходить назовні, тим самим отруюючи питну.

«Відбувається підйом рівнів до природного, який був у допетрівські часи. Але зараз значна частина території Донбасу пішла нижче цього рівня. У нас формуються ділянки й підтоплення, й затоплення», – каже учений-гідролог Євген Яковлєв.

«Рівень ґрунтових вод порівняється з рівнем поверхні. Донбас перетвориться на болото», – додає заступник керівника Національного екологічного центру Олексій Василюк.

Через специфіку рельєфу Донецького кряжу отруєна солями, шкідливою хімією і радіоактивними частинками вода може прокласти дорогу до двох найбільших річок регіону, прогнозують екологи.

У разі найгіршого зі сценаріїв, за словами експертів, радіоактивна вода може потрапити у річку Сіверський Донець, яка протікає у Харківській, Луганській та Донецькій областях. А отже, може отруїти весь Донбас. Або ж до річки Кальміус, звідки потрапить до Азовського моря. Це може призвести до екологічної катастрофи.

Це загроза катастрофи, яка може призвести до того, що Азовське море перестане бути курортним

«Це дійсно загроза катастрофи, яка може призвести до зникнення багатьох видів живих організмів. Катастрофа, яка може привести до того, що Азовське море перестане бути курортним», – каже заступник керівника Національного екологічного центру Олексій Василюк.

Отруйна вода може спричинити нову хвилю внутрішньої міграції

Загрозу затоплення шахти «Юнком» неодноразово обговорювали в Мінську, на зустрічі контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України. Зараз же в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій розроблятимуть програму моніторингу за радіацією, щоб попередити жителів Донбасу, якщо почнеться зараження.

«Ми вже неодноразово зверталися до різних міжнародних організацій, й вони підключалися до спроб вирішити цю проблему. Але, як і у переважній кількості випадків, ключ від успіху лежить виключно в Кремлі», – заявляє Георгій Тука.

За його прогнозами, у разі отруєння питної води люди будуть масово виїжджати на підконтрольну Україні територію. Приблизно сто п'ятдесят тисяч переселенців за рік. Поки ж місцеві жителі з побоюванням чекають на початок затоплення, яке бойовики розпочнуть через два тижні.

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