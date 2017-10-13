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Жители города Новогродовка Донецкой области обеспокоены тем, что город затопят подземные воды. Профсоюзы и шахтеры объединения «Селидовуголь» боятся, что вода затопит работающие забои. Причина в том, что в октябре государственное предприятие «Укруглереструктуризация» планирует затопить закрывшуюся шахту в Новогродовке. Власти и чиновники министерства считают боязни людей надуманными и утверждают, что все будет хорошо.

В городе Новогродовка Донецкой области – три шахты. «Новогродовская 1/3» и шахта «Котляревского» пока работают, а вот шахту «№2 Новогродовская» передали в управление ГП «Укруглереструктуризация», закрыли и с октября отключают откачку воды. Уже остановлены три из четырех насосов, утверждает глава профсоюзов объединения «Селидовуголь» Виктор Трифонов. В это объединение входит закрывающаяся шахта.

Вода поднимется, затопит эти скважины, выгребные ямы, подтопит огороды, город Новогродовка превратится в болото

Если откачку воды остановить полностью, то в шахту за сутки будет поступать воды столько же, сколько вмещает олимпийский бассейн. Город и близлежащие работающие шахты просто затопит, считает Виктор Трифонов: «На сегодня в городе – 120 скважин, из которых город питался. Вода поднимется, затопит эти скважины, выгребные ямы, подтопит огороды, город Новогродовка превратится в болото. И эта вся вода начинает двигаться и затапливать шахту «Новогродовская 1/3» – это действующая шахта».

Профсоюзы обратились в Донецкую ОГА, но там не могут повлиять на затопление

Наши специалисты докладывают, что там не такая ситуация, как кто-то нагнетает. Мне докладывают, что никакой критической ситуации нет

13 октября жители Новогродовки и лидеры профсоюзов передали протестное письмо в Донецкую обладминистрацию. Заместитель главы военно-гражданской администрации Виктор Ремский считает, что люди нагнетают обстановку, и им ничего не угрожает. Даже если бы были риски, областные власти все равно не смогут повлиять на Министерство энергетики и «Укруглереструктуризацию», говорит Виктор Ремский.

«Наши специалисты докладывают, что там не такая ситуация, как кто-то нагнетает. Мне докладывают, что никакой критической ситуации нет. Это опасения или фантазии некоторых личностей. Мне докладывают, что насосы работают, и откачка воды происходит. У нас нет, к сожалению, влияния ни на Министерство энергетики, ни на «Укруглереструктуризацию», – добавляет он.

Деньги на отлив воды из шахты «№2 Новогродовская» закончились – «Укруглереструктуризацию»

Я доверяю документам и ни на каких слухах и домыслах основываться не могу. Проект ликвидации, по которому предусматривалось 9 месяцев содержания шахты в режиме отлива в 2017 году. Сейчас бюджетные деньги на это закончились

Чиновники, которые занимаются затоплением, уверены, что все в порядке. Глава «Укруглереструктуризации» Максим Федотов говорит, что все просчитано, и соседние шахты не будут затоплены. Да и нет больше денег, чтобы откачивать воду.

«Я доверяю документам и ни на каких слухах и домыслах основываться не могу. На сегодняшний день есть прогноз «Артемовской гидрогеологической партии», которая делала прогноз по этому предприятию (шахты «№2 Новогродовская»). Был сделан проект ликвидации, по которому предусматривалось 9 месяцев содержания шахты в режиме отлива в 2017 году. Сейчас бюджетные деньги на это закончились», – говорит Федотов.

Глава профсоюзов объединения «Селидовуголь» Виктор Трифонов заявил: если откачка воды будет остановлена, то жители города и рабочие объединения обратятся за помощью в СБУ.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)