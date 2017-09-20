Оліфер: у Мінську закликали допустити на Донбас експертів для вивчення екологічних ризиків

Українська сторона на переговорах в Мінську закликала якнайшвидше допустити міжнародної групи експертів для вивчення можливих екологічних та інших наслідків підтоплення шахт на непідконтрольній українській владі території Донбасу. Про це повідомила речниця другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер.



«Домовленість про такий допуск була досягнута ще в минулому році, проте представники ОРДЛО до сих пір не пустили іноземних фахівців на ці підприємства. У той же час, українська сторона забезпечила відповідний допуск експертів на шахти, що розміщені на підконтрольній Україні частини Донбасу», – написала вона на своїй сторінці в Facebook за підсумками засідання Контактної групи в Мінську.

У жовтні минулого року міністр екології і природних ресурсів Остап Семерак в ефірі програми Радіо Свобода «Деталі» заявив, що Україна підраховує екологічну шкоду, завдану на Донбасі й у Криму бойовиками і Росією. Він не виключає, що зібрана інформація може бути підставою для позову проти Росії до міжнародних судових інстанцій.

У березні 2016 року Тристороння контактна група у Мінську обговорювала можливість допуску на непідконтрольну Україні частину Донбасу іноземних екологів під егідою ОБСЄ. Проте цей крок так і не погодили.

У квітні цього року Контактна група домовилася про створення спеціальної міжнародної групи експертів, які вивчатимуть екологічні ризики у зв’язку з підтопленням вугільних шахт на Донбасі.

Через збройний конфлікт на частині Донбасу, який розпочався в квітні 2014 року і триває досі, є побоювання, що розташовані неподалік лінії розмежування промислові об’єкти ризикують потрапити під обстріли. Крім того, унаслідок розриву снарядів відбувається забруднення ґрунту.