(Друкуємо мовою оригіналу)

В ночь на 16 февраля жители города Мирноград Донецкой области ощутили сильные подземные толчки. Перед этим на страницах в соцсетях экспертов и на городских информсайтах появилась информация, что местная шахта «Центральная» уже не первый день затапливается. Жители допускают, что эти два фактора могут быть связаны.

Уже четвертые сутки затапливается шахта «Центральная» ГП «Мирноградуголь». Это чрезвычайная угроза для соседних шахт

«Уже четвертые сутки затапливается шахта «Центральная» ГП «Мирноградуголь». Это чрезвычайная угроза для соседних шахт, особенно для шахты «Капитальная», где горные работы ведутся на большей глубине», – это заявление опубликовал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в «Фейсбук» 15 февраля.

Шахта не затоплена и работает, угрозы нет – Качалов

Однако, руководство шахтоуправления опровергло эту информацию. Была лишь временная остановка насоса, сообщил технический директор объединения «Мирноградуголь» Алексей Качалов.

Шахта «Центральная» работала и работает в нормальном режиме. Никакого затопления шахты не было и нет

«Шахта «Центральная» работала и работает в нормальном режиме. Действительно, 12 февраля произошло подтопление выработок с низким профилем пути. Но никакого затопления шахты не было и нет! Приняты все меры, запустили одну насосную установку, вторую дополнительную сейчас монтируем, все это работает. Согласно гидрогеологического прогноза воды шахты «Центральная», в случае ее полного затопления, воды выйдут на поверхность лишь через 4,5 года. Они поднимутся на глубину 233 метра, и эту воду начнет принимать Шахта 5-6», – сказал Алексей Качалов

Мирноград трясло, дрожала мебель и посуда – местные жители

В ночь с 15 на 16 февраля в Мирнограде во всех районах ощущались сильные толчки, пишут в соцсетях жители города. Житель Мирнограда, журналист Дмитрий Полиенко допускает, что ночные толчки и подтопление шахты связаны.

Если сидеть на стуле или лежать на диване, тебя трясет, ты не падаешь, но дискомфорт есть. Дрожала посуда, шкафы

«16 февраля произошел толчок. Если сидеть на стуле или лежать на диване, тебя трясет, ты не падаешь, но дискомфорт есть. Дрожала посуда, шкафы, это ощущали не один и не десять человек. Гугл-карта показывает, что землетрясений в районе и по всей Украине на близлежащих территориях не было», – рассказал Дмитрий Полиенко

Донбасс может стать болотистой местностью – эколог

Весь Донбасс находится в зоне экологического риска, считает эколог Владимир Березин. Вода вымывает пустоты в грунте, затопление выработок может привести к оползням и обрушению строений. Кроме этого, ядовитые шахтные воды могут отравить почву, считает эколог.

Весь Донбасс превращается в болотистую местность, потому что шахтные воды выходят на поверхность

«Весь Донбасс превращается в болотистую местность, потому что шахтные воды выходят на поверхность, а шахтные воды – это отравляющие вещества. Придет время, и весь Донбасс рухнет, особенно там, где шахты. Шахты нужно закрывать!» – считает Владимир Березин

14 февраля НАБУ изъяло документы на шахте «Центральная» ГП «Мирноградуголь», днем раньше детективы обыскали и отобрали персональный телефон у генерального директора объединения Виталия Довгаля. Есть ли связь между этими событиями и подтоплениями в шахте, пока не ясно.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)