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Авария на шахте в Покровске. Из-за вспышки газо-воздушной смеси восемь горняков получили ожоги. Сейчас всех пострадавших лечат в Краматорске, а правоохранительные органы выясняют причины аварии. Сейчас известно, что взрыв произошел 22 января вечером во время добычи угля. В тот момент на участке находились 37 человек. Сейчас все работы приостановлены, ликвидируют последствия ЧП отряды горноспасательной службы.

Пострадавших горняков в течение всей ночи перевозили по заметенной трассе из Покровска в Краматорск. Здесь – единственное на севере области ожоговое отделение. Авария на шахте «Покровская» произошла вчера вечером во время выемки угля. Взорвалась метано-воздушная смесь. Один из пострадавших – Вячеслав Панасюк – выжил чудом. Из пылающей выработки выбирался самостоятельно.

Вспышка, взрыв, больше ничего не помню

«Вспышка, взрыв, больше ничего не помню. Очнулся, вниз полез. Уже свет потух, все потухло. Чувствую, футболка горит на мне. Хотел содрать – не получилось. Пока вниз долез, пацаны уже внизу все содрали. Пыль, гарь – наглотался, дышать нечем», – вспоминает шахтер с 20-летним стажем.

Вячеслава вместе с товарищами доставили в ожоговое отделение Краматорской городской больницы. После потери Донецкого ожогового центра – это единственное место в области, где могут оказать квалифицированную медицинскую помощь обгоревшим людям.

Четверым наиболее тяжелым пострадавшим сделали операции 23 января, остальных будут оперировать 24-го.

Площадь ожогов – от 8 до 50 процентов поверхности тела

«Площадь ожогов – от 8 до 50 процентов поверхности тела у самого тяжелого. У всех пострадавших, у всех больных есть ожоги дыхательных путей различной степени тяжести и у всех есть отравление угарным газом», – говорит заведующий ожоговым отделением Краматорской горбольницы №3 Олег Андреев.

23 января все работы на аварийном участке приостановлены. Отряды горноспасателей охлаждают выработку, чтобы следователи могли изучить причины возгорания. Пока говорить об этом рано, считают в прокуратуре, но виновным может грозить до 8 лет тюрьмы.

Виновным может грозить до 8 лет лишения свободы

«Сейчас предварительных выводов нет. О более расширенной информации можно будет говорить после проведения специального расследования непосредственно на предприятии, а также после проведения ряда экспертиз. На сегодня на аварийном участке работы приостановлены. Выясняются причины и обстоятельства происшествия. Виновным может грозить до 8 лет лишения свободы», – рассказывает прокурор Красноармейской местной прокуратуры Игорь Жужман.

Кроме того, 8 шахтеров пострадали в Доброполье. Там автобус с работниками шахты «Алмазная» столкнулся с армейским грузовиком. Обстоятельства и причины ДТП выясняет полиция.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)