(Друкуємо мовою оригіналу)

Четвёртые сутки на шахте «Черкасская» на неподконтрольной территории Луганской области продолжается спасательная операция – под завалами ищут пропавшего горняка. Накануне подняли на поверхность парня, который провел под землей трое суток, подавая сигналы спасателям. Авария произошла ещё 30 ноября в Зимогорье – этот город сейчас под контролем группировки «ЛНР». Под завал попали три горняка, спасены двое, судьба третьего неизвестна. Одного удалось поднять живым.

Горноспасатели извлекли из-под завала породы двух горняков шахты «Черкасская». 30 ноября во время демонтажа крепи произошёл обвал горной породы на горизонте 680 метров. В момент аварии под землёй находилось десять шахтёров, под завалом оказались трое из них. Одного из них подняли на поверхность в тот же день, второй провел под землей трое суток. Вечером 3 декабря его удалось поднять на поверхность.

Большой сильно участок обрушился

Извлечённый из-под завала Никита Бабенко, по сообщению подконтрольных сепаратистам СМИ, находится в тяжёлом состоянии, но, по словам медиков, динамика положительная. В интервью подконтрольному сепаратистам каналу Бабенко рассказал: «Большой сильно участок обрушился, поэтому я не успел выскочить оттуда. Итог – трое суток в воде. Та... ничего такого страшного не случилось... Главное, что со мной ребята были, которые меня откапывали и поддерживали морально».

Спасателям удалось найти Никиту Бабенко по голосу, и спасатели пробирались к нему несколько дней, держа связь. Поиски ещё одного шахтёра продолжаются, сообщил в эфире канала, подконтрольного луганским сепаратистам, так называемый «министр чрезвычайных ситуаций» «ЛНР» Серей Иванушкин.

«Идёт выборка породы, после спасательной операции, которая по Никите Бабенко была осуществлена, сейчас так же работаем в направлении, которое он подсказал, там производится выемка грунта», – сказал Иванушкин.

Из-за подвижности породы спасательная операция затруднена, так как горным спасателям приходится идти по шахтной кровле и крепить заново пройденные участки.

В государственном реестре шахт Украины «Черкасской» нет. Шахта, в которой произошла авария, ранее была копанкой, но была легализирована местной властью еще до войны, об этом Радио Донбасс.Реалии сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

«Это – копанки, которые легализировались Донецкой и Луганской облгосадминистрациями и брались на обслуживание государственными спасательными службами. Это – типичные копанки, потому как такой шахты, как «Черкасская», не было», – сообщил Волынец.

На данный момент горноспасатели на неподконтрольной территории продолжают разбирать завалы, чтобы найти и поднять на поверхность пропавшего шахтёра. Судьба горняка по состоянию на вечер понедельника по-прежнему неизвестна.

ПОСЛЕДНИЙ ЭФИР РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)