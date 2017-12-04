Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
04 Грудень 2017, Київ 21:55
Суспільство

На неподконтрольной части Луганщины продолжают искать пропавшего под завалом шахтёра

Иллюстративное фото

(Друкуємо мовою оригіналу)

Четвёртые сутки на шахте «Черкасская» на неподконтрольной территории Луганской области продолжается спасательная операция – под завалами ищут пропавшего горняка. Накануне подняли на поверхность парня, который провел под землей трое суток, подавая сигналы спасателям. Авария произошла ещё 30 ноября в Зимогорье – этот город сейчас под контролем группировки «ЛНР». Под завал попали три горняка, спасены двое, судьба третьего неизвестна. Одного удалось поднять живым.

Горноспасатели извлекли из-под завала породы двух горняков шахты «Черкасская». 30 ноября во время демонтажа крепи произошёл обвал горной породы на горизонте 680 метров. В момент аварии под землёй находилось десять шахтёров, под завалом оказались трое из них. Одного из них подняли на поверхность в тот же день, второй провел под землей трое суток. Вечером 3 декабря его удалось поднять на поверхность.

Большой сильно участок обрушился

Извлечённый из-под завала Никита Бабенко, по сообщению подконтрольных сепаратистам СМИ, находится в тяжёлом состоянии, но, по словам медиков, динамика положительная. В интервью подконтрольному сепаратистам каналу Бабенко рассказал: «Большой сильно участок обрушился, поэтому я не успел выскочить оттуда. Итог – трое суток в воде. Та... ничего такого страшного не случилось... Главное, что со мной ребята были, которые меня откапывали и поддерживали морально».

Никита Бабенко дает интервью подконтрольному «ЛНР» каналу в больнице
Никита Бабенко дает интервью подконтрольному «ЛНР» каналу в больнице

Спасателям удалось найти Никиту Бабенко по голосу, и спасатели пробирались к нему несколько дней, держа связь. Поиски ещё одного шахтёра продолжаются, сообщил в эфире канала, подконтрольного луганским сепаратистам, так называемый «министр чрезвычайных ситуаций» «ЛНР» Серей Иванушкин.

«Идёт выборка породы, после спасательной операции, которая по Никите Бабенко была осуществлена, сейчас так же работаем в направлении, которое он подсказал, там производится выемка грунта», – сказал Иванушкин.

Из-за подвижности породы спасательная операция затруднена, так как горным спасателям приходится идти по шахтной кровле и крепить заново пройденные участки.

В государственном реестре шахт Украины «Черкасской» нет. Шахта, в которой произошла авария, ранее была копанкой, но была легализирована местной властью еще до войны, об этом Радио Донбасс.Реалии сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец
Председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец

«Это – копанки, которые легализировались Донецкой и Луганской облгосадминистрациями и брались на обслуживание государственными спасательными службами. Это – типичные копанки, потому как такой шахты, как «Черкасская», не было», – сообщил Волынец.

На данный момент горноспасатели на неподконтрольной территории продолжают разбирать завалы, чтобы найти и поднять на поверхность пропавшего шахтёра. Судьба горняка по состоянию на вечер понедельника по-прежнему неизвестна.

ПОСЛЕДНИЙ ЭФИР РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG