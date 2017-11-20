(Друкуємо мовою оригіналу)

18 ноября исполнилось 10 лет самой большой шахтной аварии за годы независимой Украины. В 2007-м в Донецке, на шахте Засядько, в результате взрыва газа метана погибло 106 горняков и спасателей (101 во время первого взрыв, и ещё 5 через две недели). В Украине один из самых высоких в мире показателей смертей шахтёров на миллион тонн угля. С Украиной конкурирует лишь Китай. После начала войны гибели горняков продолжаются по обе стороны линии разграничения.

18 ноября 2007-го, ночная смена, третий добычной участок шахты Засядько, глубина 1070 метров – сильный взрыв газа метана. Со всего региона тогда в считанные часы съехались десятки подразделений горноспасателей. В первые часы удалось поднять на поверхность около 30 тел погибших. Родственники ночевали у здания шахтоуправления. Среди людей уже ходили слухи, что шахта заказала 100 гробов.

Спасательные работы несколько раз прерывали из-за сильного подземного пожара. В итоге выяснилось, что погиб 101 шахтёр. Через две недели на том же горизонте произошёл второй взрыв, погибли ещё 5 горноспасателей, которые разбирали завалы.

Эта авария стала самой масштабной в истории Украины. Тогда Виктор Янукович, будучи премьер-министром, даже пообещал закрыть шахту, чтобы больше не гибли люди.

«Не допустить в дальнейшем гибели людей, и всё, что для этого нужно будет сделать, если нужно будет пойти на закрытие шахты – мы пойдём», – заявил в 2007 году журналистам премьер Виктор Янукович.

Уголь с Засядько был нужен олигархам, и её не закрыли

Но коксующийся уголь с шахты Засядько был очень нужен сталеплавильным олигархам, и шахту, разумеется, никто не закрыл. Уже во время оккупации, 4 марта 2015 года, взорвался метан на глубине 1230 метров. Погибли 33 человека. Шахта имени Засядько забрала больше всего жизней в Украине – 282.

На Засядько не проводили дегазацию, чтобы не тратить лишние деньги – Михаил Волынец

На шахте добывали большие объёмы угля, и, чтобы снизить его стоимость, дегазацию как следует не проводили: рано или поздно авария должна была произойти, считает глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Таких крупных аварий сейчас в Украине нет, потому что значительно упала добыча. Но техника безопасности не соблюдается, шахтёры не оснащены самым необходимым. Это и стало причиной гибели восьми шахтёров шахты «Степная» объединения «Львовуголь» 2 марта 2017 года.

После аварии на шахте «Степная» в 2017 году премьер Гройсман. Говорил, что выделено 200 миллионов. На самом деле, ни копейки

«Сейчас ситуация ещё больше ухудшилась, потому что нет самоспасателей, нет средств индивидуальной защиты. После аварии на шахте «Степная» в 2017 году хорошо пропиарился премьер Гройсман. Он на последующих заседаниях Кабмина говорил, что выделено 200 миллионов. На самом деле, ни копейки не поступило на приобретение средств индивидуальной защиты. 8 шахтёров, погибших на шахте «Степная», погибли не от ударной взрывной волны, они задохнулись угарным газом. Они бы выжили, если бы были самоспасатели. И сейчас самоспасателей не хватает на этой шахте, на других ещё хуже», – рассказал Михаил Волынец.

В украинских шахтах работают как 90 лет назад – отбойным молотком

На украинских шахтах уже переходят на дедовские способы добычи, которые использовались 90 лет назад, – уголь рубят отбойным молотком, рассказывает председатель Независимого профсоюза горняков Донбасса «Солидарность» Николай Волынко. Сейчас в Украине не выделяются деньги на обновление шахт, и о какой-либо технике безопасности речи быть не может, считает эксперт.

В Англии я был в забое и находился при этом без респиратора.У нас не видно пальцев вытянутой руки

«Когда я побывал на шахте в Англии и приехал на свою шахту «Заперевальная» и начал рассказывать, как ведутся работы, – мне не поверили. Поразительно то, что я был в забое, видел два работающих комбайна в лаве и находился при этом без респиратора – полное пылеподавление. У нас при работающем комбайне не видно пальцев вытянутой руки», – рассказал Николай Волынко.

Угольную промышленность в Украине развивать нужно, угля хватит минимум на 400 лет, считают эксперты. При нормальной постановке дела его можно добывать по 35–40 долларов за тонну с соблюдением всех требований по безопасности. Это гораздо дешевле, чем покупать в ЮАР или в США.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)