На шахті «Лісова» у Львівській області травмовані троє гірників

26 жовтня близько півночі на шахті «Лісова» державного підприємства «Львіввугілля» були травмовані три гірники. Усі вони шпиталізовані у Червоноградську міську лікарню, стан потерпілих шахтарів – середньої тяжкості.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, на шахті на глибині 830 метрів розвідувального штреку стався обвал породи під час укріплення.

Голова незалежної профспілки гірників у Червонограді Віталій Оніжук повідомив Радіо Свобода, що аварія була складна, шахтарів засипало породою, але, на щастя, їхньому життю нічого не загрожує.

Одна із найбільших у західному вуглевидобувному регіоні трагедій сталася на шахті «Степова» держпідприємства 2 березня цього року. Тоді 8 гірників загинули, а понад 20 були травмовані.