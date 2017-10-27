Волинець: причина обвалу на шахті у Львівській області – відсутність належних матеріалів для кріплення

Причиною обвалу на шахті «Лісова» державного підприємства «Львіввугілля», в результаті якого були травмовані троє гірників, є відсутність належних матеріалів для кріплення, повідомив на сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Причина обвалу: відсутність належних матеріалів для кріплення: нема ні арки, ні лісу. Вже на сьогодні шахта «Лісова» виконала річний план та дала прибутку у 150 мільйонів гривень, хоча сама не може займатися закупівлями матеріалів», – повідомив Волинець.

За його даними, постраждалі гірники мають неважкі травми, зокрема одному робітнику вибило ключицю, у ще одного – рвана рана голови.

26 жовтня близько півночі на шахті «Лісова» Сокальського району Львівської області на глибині 830 метрів розвідувального штреку стався обвал породи під час укріплення. Були травмовані троє гірників.

Одна із найбільших у західному вуглевидобувному регіоні трагедій сталася на шахті «Степова» держпідприємства 2 березня цього року. Тоді 8 гірників загинули, а понад 20 були травмовані.