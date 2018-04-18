Україна закликала розблокувати пошук зниклих безвісти українських військових – Геращенко

Українська сторона на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську звернулася до координатора моніторингової місії ОБСЄ Тоні Фріша і представників Росії з проханням використати свій вплив, щоб розблокувати процес пошуку українських військових, зниклих безвісти на окупованих територіях Донбасу.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

За її словами, українська сторона, зокрема, закликала посприяти отриманню інформації про українських військових, які вже кілька років перебувають у тюрмах ОРДЛО й про яких немає жодної інформації, місцезнаходження яких невідомо і утримання яких не підтверджують незаконні збройні формування.

Ірина Геращенко також повідомила про те, що знову зустрічалася з матерями й дружинами зниклих воїнів та передала їхні листи з усією наявною інформацією про час і обставини зникнення.

За даними СБУ, наведеними станом на 31 січня, зниклими безвісти на Донбасі вважають 398 людей.