Бойовики передали українській стороні тіло зниклого військового ЗСУ

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі передали українській стороні тіло зниклого тиждень тому військовослужбовця Збройних сил України, повідомляє 15 квітня прес-центр штабу АТО у Facebook.

«Сьогодні, 15 квітня, представники російсько-окупаційних військ передали українській стороні тіло загиблого військовослужбовця Збройних сил України, який зник безвісти 8 квітня під час виконання бойових завдань на лінії розмежування сторін», – сказано у повідомленні.

Силами пошукової групи «Евакуація-200» тіло загиблого доставлено до місця проведення процедури упізнання та судово-медичної експертизи.

«Після проведення цих заходів, а також оформлення відповідних документів, тіло загиблого військовослужбовця доправлять до місця поховання», – зауважили у штабі.