Геращенко: Київ наполягає на допуску МКЧХ до тюрем на Донбасі

Українська сторона на переговорах у Мінську наполягає на допуску представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до тюрем на окупованій території Донбасу. Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

«Ми наполягаємо на негайному допуску до тюрем на окупованих територіях МКЧХ, й сьогодні я неодноразово піднімала це питання. МКЧХ має сприяв в пошуку зниклих, в пошуку інформації про незаконно утримуваних, в моніторингу ситуації в тюрмах», – написала вона на своїй сторінці в Facebook за підсумками засідання Контактної групи 18 квітня.

За її даними, за роки війни представників МКЧХ «жодного разу не допустили до українських в‘язнів в Росії і на окупованих територіях».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.