У Мінську почалися переговори щодо Донбасу – Оліфер

У столиці Білорусі Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, повідомила Дарка Оліфер, речниця представника України на переговорах, екс-президента України Леоніда Кучми.

«У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи», – написала Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

Востаннє Тристороння контактна група збиралася у Мінську 4 квітня. Тоді під час засідання гуманітарної підгрупи, а також під час переговорів у форматі ТКГ українська сторона висловила готовність передати Росії 23 її громадян, які перебувають в ув’язненні на підконтрольній Києву території за злочини проти територіальної цілісності і суверенітету України, в обмін на звільнення українських політв’язнів, які утримуються в Росії.

Представник Росії на переговорах Борис Гризлов назвав цю пропозицію «штучними перепонами» для організації обміну полоненим