Один український військовий поранений на Донбасі – штаб

Один український військовий поранений на Донбасі 18 квітня, повідомляє штаб української воєнної операції.

За інформацією штабу, станом на 18:00 на Донбасі зафіксували 20 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українську армію в обстрілі Ясинуватої, а бойовики «ЛНР» – в обстрілі Луганська.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.