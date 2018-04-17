Штаб: на Донбасі загинув український військовий, ще двоє поранені

У зоні бойових дій на Донбасі унаслідок обстрілів загинув український військовий, ще двоє поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, сьогодні підтримувані Росією бойовики здійснили 21 обстріл, зокрема, застосовувавши заборонену Мінськими угодами зброю.

За даними штабу, на луганському напрямку із забороненої 152 міліметрової артилерії, стрілецької і снайперської зброї бойовики обстрілювали укріплення ЗСУ поблизу Зайцевого.

На донецькому напрямку, як повідомляють у штабі, із заборонених 120-міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької і снайперської зброї сепаратисти обстріляли позиції українських військових біля Гнутова.

За даними Міноборони, у зоні бойових дій на Донбасі 16 квітня внаслідок обстрілів загинув військовослужбовець 1997 року народження, поранені троє військових, ще двоє – зазнали бойових травм.

В угрупованні «ДНР» звинуватили Збройні сили України в обстрілі сьогодні села Пікузи ( колишня назва Комінтернове). В угрупованні «ЛНР» повідомили про п’ять обстрілів з боку українських військових минулої доби.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.