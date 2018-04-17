Міноборони: минулої доби на Донбасі загинув військовий 1997 року народження, серед поранених – медик

Минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі поранена жінка-військовослужбовець, яка працювала медиком, уточнив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

Він нагадав, що минулої доби внаслідок обстрілів поранені троє військових, ще двоє – зазнали бойових травм.

«За уточненими даними, серед поранених внаслідок ворожих обстрілів українських військових – одна жінка-військовослужбовець. Вона виконує завдання на посаді медсестра-анестезіолог. Її також евакуйовано до медичного закладу. Стан її здоров’я – задовільний», – сказав Гуцуляк.

Речник Міноборони наголосив, що 16 квітня внаслідок обстрілів загинув військовослужбовець 1997 року народження.

В угрупованні «ДНР» звинуватили Збройні сили України в обстрілі сьогодні села Пікузи ( колишня назва Комінтернове). В угрупованні «ЛНР» повідомили про п’ять обстрілів з боку українських військових.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.