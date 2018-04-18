На Донбасі загинув один український військовий, поранені троє – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 17 квітня загинув один український військовий, ще троє зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 45 обстрілів позицій українських військових.

Як ідеться в ранковому зведенні, на Луганському напрямку із забороненої Мінськими угодами 152-міліметрової артилерії бойовики обстріляли укріплення поблизу Зайцевого, а зі 120-міліметрових мінометів вели вогонь поблизу Троїцького. На Донецькому напрямку вони застосували міномети калібру 120 міліметрів неподалік Водяного та Гнутового, додають у штабі.

Угруповання «ЛНР» та «ДНР» ще не наводили зведених даних про бойові дії 17 квітня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє», напередодні Великодня, який цього року православні і греко-католики в Україні святкували 8 квітня. Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.