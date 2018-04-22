Україна успішна в проведенні реформ й Сполученим Штатам хочеться вірити у причетність до цього успіху, сказала в ексклюзивному інтерв’ю спільному телепроекту Радіо Свобода і каналу «112 Україна» «Завтра» посол США в Україні Марі Йованович. Вона водночас заперечила будь-який вплив на внутрішньоукраїнські процеси зі сторони вищого керівництва США. Американський посол наголошує: «Америка залишиться послідовною у своїй підтримці України і тиску на Росію, просто, щоб «отримати позитивний результат потрібен час».