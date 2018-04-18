Мартін Сайдік відвідав лінію зіткнення на Донбасі і побачив, як там «погано людям»

Мінськ – 18 квітня у столиці Білорусі відбувся черговий раунд переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі. На Донбасі з 30 березня формально діє домовленість про зупинення вогню на лінії зіткнення з нагоди Великодніх свят. Але утримати його не вдалося, визнав посередник на переговорах у Мінську від діючого голови ОБСЄ посол Мартін Сайдік.

Посередник на переговорах від ОБСЄ Мартін Сайдік зазначив: «Ситуація останнім часом була далекою від стабільності, включно з обстрілами цивільних об’єктів, серед них були обстріл автобусу з працівниками Донецької фільтрувальної станції та загибель 7 громадян, які підірвалися на міні».

А речниця представника України Дарка Оліфер зазначила: «Великоднє перемир’я було зірвано. СММ ОБСЄ констатує ризик подальшої ескалації ситуації на Донбасі. Із 30 березня по 16 квітня 2018 року зафіксовано одне бойове зіткнення та 720 обстрілів з боку незаконних збройних формувань ОРДЛО, 685 із них були прицільні. Мали місце порушення режиму тиші із застосуванням зброї, забороненої Мінськими угодами – із застосуванням танків, артилерії та мінометів».

Тристороння контактна група (ТКГ) знову закликала сторони конфлікту зберігати режим тиші та дотримуватися гарантій безпеки для цивільного населення та об’єктів інфраструктури.

Із 2015 року нічого не зроблено -- Сайдік про міст у Станиці Луганській

Мартін Сайдік повідомив журналістам, що минулого тижня побував у Донецький та Луганській областях.

Я перетнув лінію зіткнення у пункті пропуску Станиця Луганська та особисто переконався у труднощах, які відчуває населення

«Я перетнув лінію зіткнення у пункті пропуску Станиця Луганська та особисто переконався у труднощах, які відчуває населення, особливо літні люди, на лінії зіткнення», – розповів представник ОБСЄ.

Сторони конфлікту були попереджені про візит Сайдіка, тому проблем із безпекою у нього не було. Він особисто перейшов також через пошкоджений міст у Станиці Луганській та зауважив, що там нічого не зроблено для його відновлення з 2015 року, коли він там був попереднього разу. Щоб його відновити, потрібна згода сторін конфлікту, зауважив посол Сайдік.

Представниця України у гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко після засідання 18 квітня все ж висловила надію на прогрес у реконструкції зруйнованого мосту в Станиці Луганській, до ремонту якого готовий підключитися Червоний Хрест.

Водопостачання на Донбасі під загрозою

Через обстріл 17 квітня автобуса із 5 робітниками Донецької фільтрувальної станції (ДФС) відбулася її зупинка та консервація, завершується евакуація персоналу. Є інформація, що станція не буде працювати до того часу, допоки не буде відновлено безпеку її робітникам. Попередньо йдеться про 5 днів. Населення міста Авдіївки, прилеглих селищ, а також окупованих Донецька і Ясинуватої залишилося під загрозою гуманітарної кризи.

Посол Сайдік висловив надію, що ДФС все ж не зупиниться, тому що це поставило б під загрозу життя тисяч людей. Цю тему обговорювали на засіданні ТКГ у Мінську, але без якихось конкретних рішень.

Станиця Луганська залишається «зоною небезпеки»

Порушення режиму тиші заважає також встановленню у Станиці Луганській «зони безпеки».

Через систематичне порушення режиму тиші другий рік поспіль розведення сил на цій ділянці неможливе. На минулому засіданні домовилися про початок цього процесу 10 квітня, пізніше перенесли його на 13-е, тепер на 20 квітня, але все одно не вдалося витримати тижневий період режиму тиші, щоб почати відводити сили і засоби ураження в рамках домовленостей про зони безпеки на лінії зіткнення на Донбасі.

Бойовики зірвали чергове розведення військ і сил у Станиці Луганській, коли 17 квітня знову обстріляли українські позиції на ділянці в районі Станиці Луганській, повідомила українська сторона.



ЗСУ України готові до відведення сил за умови виконання режиму тиші. Але впевненості у цьому у посла Мартіна Сайдіка немає.

Мобільний зв’язок на Донбасі – також без прогресу



14 березня в Мінську домовилися про алгоритм відновлення мобільного зв’язку компанії «Водафон Україна» на окупованій частині Донеччини. Її зв’язку на цій території немає вже два місяці.

У березні, як 4 квітня визнавав посол Мартін Сайдік, на території окремих районів Луганської області ремонт уже зроблено, але у неконтрольованих Києвом районах Донецький області набагато складніше з організацією ремонту. За два тижні ситуація кращою не стала. Цю тему в Мінську обговорили, але прогресу не помітили.

Росія не хоче міняти своїх полонених на українців

Представниця України у гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко 18 квітня повторила пропозицію від 4 квітня, готовність української сторони передати Росії 23 росіян, засуджених за злочини проти територіальної цілісності України, в обмін на українських політв’язнів на російській території.

Росія поки що не проявляє жодного інтересу до своїх громадян, засланих в Україну

«Ми не отримали відповіді на цю пропозицію. Росія поки що не проявляє жодного інтересу до своїх громадян, засланих в Україну», – зазначила Ірина Геращенко.

Процес обміну полоненими у зв’язку з бойовими діями на Донбасі з так званими ОРДО та ОРЛО також заблокований. Також як і пошук зниклих українців на окупованих територіях.

Наступне засідання ТКГ має відбутися 4 травня.