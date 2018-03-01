Йованович: Україна через зовнішній борг може стикнутися з дефіцитом бюджету в наступні 2 роки

Посол США в Україні Марі Йованович заявляє про ризик, що через свій зовнішній борг Україна зіштовхнеться з проблемою дефіциту бюджету у наступні два роки, якщо не завершить поточну перевірку МВФ, що має забезпечити близько 2 мільярдів доларів фінансування на пільгових умовах.

«Без успішної програми МВФ Україна не тільки втратить фінансування МВФ, але, можливо, й інше фінансування на пільгових умовах, та буде змушена платити дорожче за доступ до ринку єврооблігацій. Це ризикована стратегія, і ми вважаємо, що Україна не може дозволити собі так діяти», – сказала Йованович на щорічній інвестиційній конференції Dragon Capital.

За її словами, завершення нинішньої перевірки МВФ потенційно призведе до фінансування на більш ніж мільярд доларів від інших донорів. Ця підтримка дозволить уряду отримати доступ до міжнародних ринків капіталу за вигідними умовами, додала Йованович.

Вона також зазначила: якщо Україна прямуватиме шляхом впровадження реформ і надалі, то економічні покращення ставатимуть відчутними для громадян.

«Якщо Україна стане на шлях реформ, які підтримуються МВФ, ЄС, США та іншими донорами, вона буде і надалі будувати краще економічне майбутнє для своїх громадян. У цьому сценарії ми впевнені, що Україна може і буде успішною», – сказала посол США в Україні.

У Міністерстві фінансів України раніше заявляли, що очікують надходження нового траншу кредиту МВФ на початку 2018 року.

На початку лютого у МВФ заявили, що Україні для отримання чергового траншу необхідно ухвалити закон про Антикорупційний суд і привести ціни на газ до рівня ринкових.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярда доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.