Підтримка України з боку США після виборів не зміниться – Климпуш-Цинцадзе

Україна може розраховувати на подальшу підтримку Сполучених Штатів незалежно від результатів проміжних виборів – таку думку у коментарі Радіо Свобода висловила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

На питання, як Україні варто реагувати на результати волевиявлення американців, представниця уряду висловила переконання, що Київ мусить продовжити співпрацю з обома політичними партіями США.

«Україні – продовжувати свою взаємодію зі Сполученими Штатами, державними інституціями Сполучених Штатів, з обома політичними партіями, які визначають політику Сполучених Штатів – як демократи, так і республіканці. І продовжувати надавати якнайповнішу об’єктивну інформацію про те, що відбувається тут, всередині країни, і що ми розуміємо з точки зору тих атак і загроз, які несе із собою своєю політикою Російська Федерація. І далі, я переконана, ми можемо розраховувати на таке ж продовження двопартійної підтримки України як із боку Конгресу Сполучених Штатів – і Палати представників, і Сенату, так і адміністрації США», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

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Оцінюючи стан відносин Києва і Вашингтона, вона зазначає, що «справи говорять самі за себе» і це не обмежується лише військовою допомогою.

«Продовжується програма тренувань наших офіцерів і військових силами США, відкритий доступ до закупівель зброї. В нас суттєво поглибилася наша економічна взаємодія і з точки зору енергетичної сфери зокрема, наприклад. Збільшилася кількість американських інвестицій в Україну. Думаю, що все це в підсумку говорить про те, що наші взаємини активно розвиваються протягом останніх років, і ці напрацювання, які перейшли від попередньої адміністрації до цієї – вони тільки збільшуються», – підсумовує вона.

6 листопада в Сполучених Штатах пройшли проміжні вибори. За попередніми результатами, представники Демократичної партії взяли під контроль нижню палату Конгресу – Палату представників. Водночас Ресубліканська партія зберегла більшість своїх прибічників у Сенаті.

Навесні 2018 року Україна закупила в США 210 протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». У вересні цього року набув чинності закон про бюджет Міністерства оборони США на 2019 рік, який передбачає виділення 250 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні.