Міноборони: в Україні працює інспекційна група США, Канади та Італії

В Україні в період з 5 до 13 листопада працює багатонаціональна інспекційна група США, Канади та Італії, повідомило 7 листопада управління верифікації Генерального штабу Збройних сил України.

«Мета візиту – проведення двох спільних тренувальних місій спостережних польотів з використанням літака спостереження Військово-повітряних сил США ОС-135В за Договором з відкритого неба», – вказано в повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

Зобов’язання за Договором з відкритого неба передбачають виконання тренувальних спостережних польотів над територією України, сприяння спостереженню за виконанням чинних угод у галузі контролю над озброєнням.

Цей спостережний політ надасть можливість удосконалити навички українських фахівців у галузі реалізації Договору з відкритого неба, а також сприятиме розвитку взаємовідносин з верифікаційними структурами США, Канади та Італії, вказують в оборонному відомстві.